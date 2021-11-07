İhtiyaç sahiplerine gönderilen kömürleri satmıştı: CHP'li Celal Aslan'a 19 yıl hapis cezası

İhtiyaç sahiplerine gönderilen kömür torbalarının açılmasını sağlayıp kömürleri şirkete ait torbalara koyarak satış yaptıkları ve haksız kazanç elde ettikleri, yine ihale sonucu gönderilen kömürleri eksik şekilde teslim ettikleri, kömürü alan kişilerin de buna ses çıkarmadıkları, eksik teslim edilen kömürlerin de başka şahıslara satıldığı ve bu şekilde usulsüz evrak tanzimi suçlamalarıyla devam eden yargılama neticelendi.

CHP’Lİ BAŞKANA HAPİS CEZASI

Sivas Kömür Tevzii‘nde çalışan CHP Sivas Merkez İlçe Başkanı Celal Abbas Aslan ve G.E hakkında zimmet ve evrakta sahtecilik suçundan toplamda 19 yıl hapis cezası verildi. Büyüksivas.com'un haberine göre; CHP Sivas Merkez İlçe Başkanı Celal Abbas Aslan ve aynı kurumda çalışan G.E hakkında Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen evrakta sahtecilik ve zimmet davası geçtiğimiz gün karara bağlandı.

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2015 yılında açılan dava neticesinde her iki sanığa da evrakta sahtecilik ve zimmet suçlarından 13 yıl 1 ay ve 6 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 19 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

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Mahkeme sanıklara istinaf yolunu açık tuttu. Sanık avukatlarının Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine başvurup karara itiraz etmesi bekleniyor.