Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
İki iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

İki iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

12:529/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Şanlıurfa
Şanlıurfa

Şanlıurfa’da, aynı gün 2 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenleyip 2 kişiyi yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan motosikletli 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen cumartesi günü Akpıyar Mahallesi’nde meydana geldi. Diyarbakır yolundaki mobilya mağazasının sahibi Mustafa K., iş yerinin önünde beklediği sırada yanına yaklaşan şüpheli tarafından tabancayla peş peşe açılan ateş sonucu yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, yolun karşısında bekleyen motosiklete binerek kaçtı.

Olayın ardından yaklaşık 20 dakika sonra bu kez Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı’ndaki bir markette silahlı saldırı meydana geldi. Market çalışanı Sedat A., iş yerini açtıktan kısa süre sonra yüzleri maskeli motosikletli 2 kişinin ateş açması sonucu ayağından yaralandı

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

İki saldırının ardından çalışma başlatan polis, güvenlik kamera kayıtlarını detaylıca inceledi. İncelemede, olayların farklı motosikletli kişiler tarafından fakat organize biçimde gerçekleştirildiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler B.K., Y.T., M.K. ve B.K., operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.





#Şanlıurfa
#yaralı
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Doğum izinlerinde yeni dönem kapıda! Annelik ve babalık izin süreleri ne kadar olacak?