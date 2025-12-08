Yeni Şafak
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Araçların hurdaya döndüğü kazada ölü ve yaralılar var

18:268/12/2025, Pazartesi
IHA
Kazada iki otomobil de hurdaya döndü.
Kazada iki otomobil de hurdaya döndü.

Kahramanmaraş'ta karşı yönlerden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonucu bir aile hekimi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen kazada bir aile hekimi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Pazarcık-Gölbaşı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emir Can Komşuoğlu (26) idaresindeki 44 ABT 33 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.K. (68) yönetimindeki 46 KV 989 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada doktor olduğu öğrenilen Komşuoğlu’nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Diğer otomobildeki 2 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden doktorun İstanbul Kağıthane 13 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yaptığı öğrenildi.



