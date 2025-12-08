İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davasında ara karar

Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davası ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.