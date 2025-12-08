Yeni Şafak
İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davasında ara karar

Lokman Özdemir
15:138/12/2025, Pazartesi
Ekrem İmamoğlu (Arşiv)
Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davası ile ilgili mahkeme erteleme kararı verdi.

İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.


Duruşma Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görüldü.


Dava ertelendi


Mahkeme davayı eksiklerin giderilmesi için 16 Şubat 2026 tarihine erteledi.



#ekrem imamoğlu
#dava
#diploma
