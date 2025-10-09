Yeni Şafak
İsrail bardağı taşırdı

Uğur Duyan
04:009/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
Numan Kurtulmuş.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özgürlük Filosu’na baskında kaçırılan Yeni Yol Partisi milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Mehmet Atmaca ve Sema Silkin Ün’le ilgili İsrail’i sert sözlerle uyardı: “Buradan açıkça uyarıyorum: TBMM üyesi olan bu arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse, hesabını kamuoyu önünde, dünya kamuoyunda verecek olan sizlersiniz. İsrail için, siyonist rejim için tehlike çanları çalıyor. Bir kere daha ifade ediyoruz: İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Haddinizi bilin, yerinizde oturun ve Türkiye'nin bu şerefli kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın. Bu büyük insanlık suçu ne Netanyahu'nun ne yedi sülalesinin ne de bundan sonra gelecek olan İsrail yönetimlerinin hiçbirisinin altından kalkamayacağı kadar ağır bir insanlık suçudur.”



