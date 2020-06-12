İstanbul Valiliği'nden yüzme alanları ve plajlarla ilgili 25 maddelik önlem listesi

İstanbul Valiliği'nden, yüzme alanları ve plajlarda yaz döneminde alınması gereken önlemlere ilişkin olarak, ilgili birimlere genelge gönderildiği açıklaması yapıldı. Yıllara göre boğulma sayılarının verildiği açıklamada "İstanbul'da 2017'de 64, 2018'de 91, geçtiğimiz yıl da 69 vatandaşımız girilmesi yasak olan yerlerde suya girmeleri nedeniyle hayatını kaybetmiştir." hatırlatması yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Toplumun sağlık ve esenliği, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, vatandaşlarımızın tatil, spor ya da dinlenmek amacıyla sağlıklı ve güvenli koşullarda yüzme ihtiyaçlarının temini amacıyla bazı önlemlerin alınması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda; Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri, Kaymakamlıklar, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman Müdürlükleri ve ilgili kuruluşlara tarafımızdan gönderilen genelgede yaz mevsiminde alınması gereken önlemlerin detayları aşağıdadır: