İstanbul'da üç katlı binada yangın paniği

23:5221/08/2025, Perşembe
DHA
Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.
İstanbul Fatih'te Ayvansaray Mahallesi Beşirgazi Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 21.00 Ayvansaray Mahallesi Beşirgazi Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevleri fark edenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa sürede söndürülürken çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.



#İstanbul
#Fatih
#Yangın
