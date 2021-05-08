İYİ Partili Çıray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı üzerinden algı

İYİ Parti Milletvekili ve Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde su bardağının yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

Söz konusu paylaşımda, Erdoğan'ın oruç tutmadığını ima eden Çıray, "Oruç tutup tutmamak Allah'la kul arasında bir konudur." ifadelerini kullandı.

"Oruç tutmaması doğrusudur"

Fotoğrafın iftardan sonra çekildiğinin ortaya çıkmasının ardından yeni bir paylaşım yapan Çıray, paylaşımını kaldırmayarak, "Düzeltiyorum. Erdoğan'ın bu fotoğrafı iftar sonrası çekilmiş. Ama benim cevabım zaten o fotoğrafı iftarda çekilmiş kabul edip eleştirenlere. Yani fikrim sabit. Erdoğan'ın 2008'de "10 yıldır diyabet" hastası olduğunu da Hürriyet yazdı. Oruç tutmaması doğrusudur." dedi.

Sn Erdoğan'ın bu fotoğrafını eleştiremeyiz.

Sebebi sağlıktır, zorlanmadır..

Oruç tutup tutmamak Allah'la kul arasında bir konudur.

Lâiklik de bunu gerektirir.

Eleştirilecek olan samimiyetsizliktir. pic.twitter.com/HCxCNf75o7 REKLAM May 8, 2021

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