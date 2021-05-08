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Gündem İYİ Partili Çıraydan Cumhurbaşkanı Erdoğanın fotoğrafı üzerinden algı
POLİTİKA

İYİ Partili Çıray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı üzerinden algı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde su bardağının yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı. Çıray, iftardan önce çekilmiş gibi algı yaptığı paylaşımı, asılsız olduğu ortaya çıkmasına rağmen "Sağlık sorunları nedeniyle oruç tutmaması doğrusudur" diyerek kaldırmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Çıraydan Cumhurbaşkanı Erdoğanın fotoğrafı üzerinden algı
Aytun Çıray

İYİ Parti Milletvekili ve Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde su bardağının yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

Söz konusu paylaşımda, Erdoğan'ın oruç tutmadığını ima eden Çıray, "Oruç tutup tutmamak Allah'la kul arasında bir konudur." ifadelerini kullandı.

"Oruç tutmaması doğrusudur"

Fotoğrafın iftardan sonra çekildiğinin ortaya çıkmasının ardından yeni bir paylaşım yapan Çıray, paylaşımını kaldırmayarak, "Düzeltiyorum. Erdoğan'ın bu fotoğrafı iftar sonrası çekilmiş. Ama benim cevabım zaten o fotoğrafı iftarda çekilmiş kabul edip eleştirenlere. Yani fikrim sabit. Erdoğan'ın 2008'de "10 yıldır diyabet" hastası olduğunu da Hürriyet yazdı. Oruç tutmaması doğrusudur." dedi.

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