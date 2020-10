İzmir Valisi açıklama yaptı: İzmir depremiyle ilgili henüz can ve mal kaybı yok İzmir Valisi Köşger: Can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir açıklarındaki depremle ilgili kendilerine henüz ulaşan can ve mal kaybı bilgisi bulunmadığını belirterek, "Şiddetli bir deprem oldu. Kriz merkezine geçeceğiz. Gelen bilgiler neyse detaylı şekilde aktaracağız." dedi.

Haber Merkezi 30 Ekim 2020, 15:11 Son Güncelleme: 30 Ekim 2020, 15:31 AA