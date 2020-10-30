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Gündem İzmir Valisi Köşger Can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok
İZMİR

İzmir Valisi açıklama yaptı: İzmir depremiyle ilgili henüz can ve mal kaybı yok

İzmir Valisi Köşger: Can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir açıklarındaki depremle ilgili kendilerine henüz ulaşan can ve mal kaybı bilgisi bulunmadığını belirterek, "Şiddetli bir deprem oldu. Kriz merkezine geçeceğiz. Gelen bilgiler neyse detaylı şekilde aktaracağız." dedi.

Haber Merkezi AA
İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem oldu.
İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Merkezi üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Vali Köşger, şiddetli bir deprem yaşandığını belirtti.

  • Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili bilgi yok. Şiddetli bir deprem oldu. Kriz merkezine geçeceğiz. Gelen bilgiler neyse detaylı şekilde aktaracağız." diye konuştu.

İzmir Alsancak'ta bina yıkıldı
GÜNDEM
İzmir Alsancak'ta bina yıkıldı

Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti.

Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediyor.

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika... İzmir'de korkutan deprem: İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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Son dakika... İzmir'de korkutan deprem: İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Balıkesir'de korkutan deprem
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Balıkesir'de korkutan deprem

İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi
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İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi

İzmir'de bir kısmı çöken binalar görüntülendi
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İzmir'de bir kısmı çöken binalar görüntülendi
Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu İzmir'de bir kısmı çöken çok katlı apartmanlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İzmir'deki enkazdan ilk görüntüler
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İzmir'deki enkazdan ilk görüntüler
Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu İzmir'de yıkılan çok katlı binadan ilk görüntüler geldi. Enkaza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Alsancak'ta deprem nedeniyle bina çöktü iddiası
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Alsancak'ta deprem nedeniyle bina çöktü iddiası
Ege merkezli meydana gelen deprem sonrası sosyal medyada servis edilen görüntülerle İzmir'in Alsancak ilçesinde bir binanın çöktüğü iddiası ortaya atıldı.

İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi
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İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi
Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem, İzmir, Balıkesir, Aydın ve İstanbul'da da hissedildi. Depremin büyüklüğünü AFAD 6,6 olarak duyurdu.


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Henüz bilgi yok

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