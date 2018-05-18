Bu haftada cuma namazı büyük bir katılımla kılınacak.

Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İzmir'de Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İzmir'de Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bugün için İzmir'de namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İzmir'de Cuma ezanı saat 13:14'te okunacak.

İzmir'de 18 Mayıs Cuma namazı vakitleri

İzmir'de öğle namazı vakti saat 13:14

İzmir'de ikindi namazı vakti saat 17:04

İzmir'de akşam namazı vakti saat 20:25

İzmir'de yatsı namazı vakti saat 21:58'de.

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Cuma hutbesi: Dinmeyen yaramız Kudüs

2018 yılı Ramazan ayının ilk cuma gününde vatandaşlar cuma namazında camileri dolduracak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı cuma hutbesinin konusu "Dinmeyen yaramız: Kudüs" olacak.

GÜNDEM Dinmeyen yaramız: Kudüs

GÜNDEM Ankara'da Cuma namazı saati