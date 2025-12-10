Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

12:5710/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

İzmir'in Konak ilçesinde denizde Mertcan Sarı'ya (27) ait olduğu belirlenen ceset bulundu.

Konak ilçesi Pasaport İskelesi yakınlarında denizde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarılan cesedin, Mertcan Sarı’ya ait olduğu belirlendi. Sarı'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



#İzmir
#Konak
#erkek cesedi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut genç kategorisinden başvuranlara 1+1 daire mi veriyor? İşte 500 bin TOKİ 1+1 55 metrekare daire fiyatları