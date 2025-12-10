İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Konak ilçesi Pasaport İskelesi yakınlarında denizde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarılan cesedin, Mertcan Sarı’ya ait olduğu belirlendi. Sarı'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.