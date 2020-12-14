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Gündem İzmirde sitenin istinat duvarı çöktü 20 araçta hasar oluştu
İZMİR

İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar oluştu

İzmir'in Buca ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki 20 araç zarar gördü.

Haber Merkezi DHA
İstinat duvarı 20 aracın hasar görmesine neden oldu.
İstinat duvarı 20 aracın hasar görmesine neden oldu.

Sağanak nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi 42 numaradaki Dostlar Sitesi'nin istinat duvarı gece büyük bir gürültüyle park halindeki araçların üzerine devrildi. 20 araçta maddi hasar oluştu.

  • Dışarıda kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadı. Hasar gören araçlardan bir bölümü çekicilerle olay yerinden kaldırılırken, gerekli incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Sitede yaşayan Cemal Kolçaklı, "Yağmur sonrası istinat duvarı çöktü, araçlarda maddi hasar oluştu. Dışarıda kimse olmadığı için bir can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadı” diye konuştu.

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