Bakan Yardımcısı Çataklı paylaştı: İzmir'deki konteyner kentte sona doğru

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası evleri yıkılan ve ağır hasar gören depremzedelerin bir kısmı çadır kentte konaklamaya devam ederken, bir kısmı ise evlere taşınmaya başladı. Depremzedeler için Bayraklı ilçesindeki Adalet Mahallesi’nde kurulmaya başlayan konteyner kente ise şu ana kadar 28 konteyner getirildi. Altyapı çalışmalarının devam ettiği 46 bin metrekarelik alana yakın zamanda, Erzincan, Batman ve Afyon’dan 78 konteynerin daha gelmesi planlanıyor.

GÜNDEM Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Bugüne kadar 4 bin 424 binada hasar tespit çalışmalarını yaptık

GÜNDEM İzmir’de depremzedeler için konteyner kent yapımına başlandı: 19 gün sonra tamam

'Az kaldı' notuyla paylaştı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı 4 Kasım'da İzmir’de depremzedelerin geçici konaklayacağı konteyner kentin yapım çalışmasının başladığını duyurmuştu. Çataklı, yapımı devam eden konteyner kentin son durumuna ilişkin Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı. Paylaşımına 'Az kaldı' notunu düşen Çataklı, konteyner kentin son fotoğraflarını da paylaştı.

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