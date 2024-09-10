Kaçak villaya göz yumanı ortaya çıkarın

Bölgede mülk sahiplerinin 90 gün süreli basit onarım izni aldığı bilgisini veren Okul, “Bu izinle 5’i kaçak olmak üzere tam 7 bina yapılıyor. Basit onarım izni biteli 1 yıl olmuş. Bu geçen 1 yıl boyunca Boğaziçi İmar Müdürlüğü ne yapmış?” diye sordu. 22 Ağustos’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın inşaatı durdurduğunu hatırlatan Okul, bunun üzerine Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün aynı gün öğleden sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.