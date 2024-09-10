Kaçak villaya göz yumanı ortaya çıkarın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2024-2025 yılı ilk meclis oturumu gerçekleşti. Oturumun başında söz alan İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul, Boğaz’daki kaçak yapılardan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tuttu. Üsküdar Vaniköy’deki kaçak villayla ilgili Okul, “Bu konu, üzerine gidilmediği takdirde İstanbul’umuzun incisi Boğaziçi’mizin geleceği açısından büyük tehdit” dedi.
Bölgede mülk sahiplerinin 90 gün süreli basit onarım izni aldığı bilgisini veren Okul, “Bu izinle 5’i kaçak olmak üzere tam 7 bina yapılıyor. Basit onarım izni biteli 1 yıl olmuş. Bu geçen 1 yıl boyunca Boğaziçi İmar Müdürlüğü ne yapmış?” diye sordu. 22 Ağustos’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın inşaatı durdurduğunu hatırlatan Okul, bunun üzerine Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün aynı gün öğleden sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.
“Neresinden bakarsanız bakın ortada suistimal var” diyen Okul, İBB Başkanı İmamoğlu’na şu çağrıda bulundu: “Burada görevi kötüye kullanım var, kulağının üzerine yatmak var. Buradan İBB Başkanı’na, yönetimine ve meclise, İstanbul halkı adına çağrıda bulunuyorum. Buradaki kaçak yapıya göz yumanları ortaya çıkarın.”