Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkunun koronavirüs testi pozitif çıktı
KAHRAMANMARAŞ TÜRKİYE

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk ​Coşkun'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Coşkun, evde sürdürülen tedavisinin doktorların tavsiyesi üzerine hastanede devam ettiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Vali Ömer Faruk ​Coşkun
Vali Ömer Faruk ​Coşkun
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görülen belirtiler üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Evde sürdürülen tedavisinin doktorların tavsiyesi üzerine hastanede devam ettiğini ifade eden Coşkun, "Hamdolsun sağlık durumum iyiye gitmekle birlikte tedavime bir süre daha hastanede devam edilecektir. Rabb'imden tüm hastalarımız için şifa diliyorum. Salgınla mücadelede gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza ve diğer kamu görevlilerimize şükranlarımı sunuyor, kolaylıklar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu: Eşim, kızım ve benim koronavirüs testlerimiz pozitif çıktı
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Eşim, kızım ve benim koronavirüs testlerimiz pozitif çıktı
Abone Ol Google News
Lazer tarayıcılarla sürekli takip

Lazer tarayıcılarla
sürekli takip

​Bakan Kurum açıklama yapıyor.
İzmirde tehlikeli anlar

İzmir'de tehlikeli anlar

​Rıza Bey Apartmanındaki çalışmalara ara verildi.
Damat, gelini dövdü

Damat, gelini dövdü

​Hatay'da akıl almaz olay, cep telefonu ile görüntülendi.
Oruç Reis için <br>yeni Navtex

Oruç Reis için
yeni Navtex

​Görev süresi 14 Kasım'a kadar uzatıldı.
Can kaybı<br>62'ye yükseldi

Can kaybı
62'ye yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı artıyor.
MSB açıkladı

MSB açıkladı

Azerbaycan'ın kurtardığı yerleşim yeri sayısı 193 oldu.
Yaraları soğuklar bastırmadan saracağız

Yaraları soğuklar bastırmadan saracağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da konuştu.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

Deprem bölgesinden yürek burkan görüntü.

Koronavirüs tedavisi gören Kuzu 65 yaşında vefat etti.
Mesut Yılmaz'a veda

Mesut Yılmaz'a veda

​Eski Başbakan Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi.
Yürekler ağza geldi

Yürekler ağza geldi

Beton blok kaldırılırken göçük oluştu: 3 kişi boşluğa düştü.
26 bina acil <br>olarak yıkılacak

26 bina acil
olarak yıkılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay son bilgileri paylaştı.
Depremin en çarpıcı görüntülerinden biri

Depremin en çarpıcı görüntülerinden biri

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti böyle kaydedildi.
Kuşadası <br>açıklarında deprem

Kuşadası
açıklarında deprem

​AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.
Acı bekleyiş

Acı bekleyiş

​İzmir'de enkaza dönen 9 binada çalışmalar sürüyor.
Anlamlı ziyaret

Anlamlı ziyaret

​Depremin simgesi İnci'yi hastanede ziyaret etti.
Ali'yi kaybettik

Ali'yi kaybettik

​Enkaz altında olduğu açıklanmıştı, acı haber geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.