Karakutuyu TUSAŞ tasarladı

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki C-130 nakliye uçakları envanterine girdiğinde FDR (Flight Data Recorder) ve CVDR (Cockpit Voice Data Recorder) gibi kayıt sistemlerine sahip değildi. Bu nedenle TSK, 19 uçak için Kayseri’de Erciyes Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında C-130’ların aviyonik mimarisi baştan sona yenilendi. Yapılan en kritik modernizasyon ses kayıt özellikli karakutunun eklenmesiyle yapıldı. Sayısal kokpit tasarımına geçişle birlikte uçaklara renkli çok işlevli görev ekranları, kayar harita kabiliyeti, Link-16 taktik veri bağlantısı, gece görüş gözlüğü uyumlu aydınlatma ve gelişmiş sivil-askeri seyrüsefer sistemleri entegre edildi. Ayrıca çarpışma önleyici sistemler, GPS altyapısı, gelişmiş otomatik uçuş yönetimi, yer görev planlama sistemi bileşenleri uçaklara kazandırıldı. TUSAŞ mühendisleri C-130’ların merkezi kontrol bilgisayarını da tamamen yeniden tasarlayarak uçaklara entegre etti. Projede toplam 23 sistem ve 117 bileşen modernize edildi.