Kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu

Yaşlı kadının incir toplarken dengesini kaybedip yamaca yuvarlandığının değerlendirildiği belirtildi.
Yaşlı kadının incir toplarken dengesini kaybedip yamaca yuvarlandığının değerlendirildiği belirtildi.

Trabzon'da ailesinin günlerdir haber alamayıp kayıp başvurusunda bulunduğu 70 yaşındaki kadın fındık bahçesinde ölü halde bulundu.

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kovanlı Mahallesi’nde dün sabah kaybolan 70 yaşındaki kadın fındık bahçesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kovanlı Mahallesi sakinlerinden Hacer Kum’un (70) yakınları, yaşlı kadından uzun süre haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Kum, evine yakın olan fındık bahçesinde ölü bulundu. İlk incelemelere göre Hacer Kum’un incir toplarken dengesini kaybedip yamaca yuvarlandığının değerlendirildiği belirtildi.

Hacer Kum’un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen yaşlı kadının cenazesi, Çarşıbaşı Kovanlı Mahallesi’ndeki Takva Camii’nde yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



