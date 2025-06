Bakan Güler’in telefonu aracılığıyla Mehmetçiğe hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti: “Bu topraklardaki varlığımız için bedel ödeyen gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, aileleriyle birlikte her birine hayırlı bayramlar diliyorum. Sizler, Hava Kuvvetlerimizin Er Eğitim Tugay Komutanlığı olarak son derece önemli bir misyonu deruhte ediyorsunuz. Sahip olduğunuz bilgi, tecrübe ve askeri disiplinle taşıdığınız ve her yıl 35 bin Mehmetçiğe aşıladığınız birlik bilinciyle, insani değerleri merkeze alan idare ve yönetim anlayışınızla özellikle Gök Vatan’ın muhafaza ve müdafaasında kilit bir rol üstleniyorsunuz. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, Rabbim başarılarınızı inşallah daim eylesin diyorum.”