Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda görevli Mehmetçik ile telefonda bayramlaşarak, “Gök Vatan’ın muhafaza ve müdafaasında kilit bir rol üstleniyorsunuz. Sizlerin şahsında vatan topraklarımızın dört bir yanında, hudut boylarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde özveriyle görev yapan kahraman ordumuzun tüm mensuplarının bayramını kutluyorum” ifadesini kullandı.

MEHMETÇİK DAİMA HAZIR

Kurban Bayramı dolayısıyla bugün Kütahya’ya giden ve bayram namazını tugay komutanlığında kılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, bayram namazının ardından Mehmetçik ile bayramlaştı. Güler, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayramını kutlayan Güler, “Burada kahraman Mehmetçiğimizin, ülkemizin güvenliği ve asil milletimizin huzuru için daima hazır ve kararlı olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Bu vesileyle Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Emirlerinizi almak üzere hazırız Sayın Cumhurbaşkanım” dedi.

Bakan Güler’in telefonu aracılığıyla Mehmetçiğe hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti: “Bu topraklardaki varlığımız için bedel ödeyen gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, aileleriyle birlikte her birine hayırlı bayramlar diliyorum. Sizler, Hava Kuvvetlerimizin Er Eğitim Tugay Komutanlığı olarak son derece önemli bir misyonu deruhte ediyorsunuz. Sahip olduğunuz bilgi, tecrübe ve askeri disiplinle taşıdığınız ve her yıl 35 bin Mehmetçiğe aşıladığınız birlik bilinciyle, insani değerleri merkeze alan idare ve yönetim anlayışınızla özellikle Gök Vatan’ın muhafaza ve müdafaasında kilit bir rol üstleniyorsunuz. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, Rabbim başarılarınızı inşallah daim eylesin diyorum.”







