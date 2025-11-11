Yeni Şafak
Kısmi akıl hastası suçluya özel tedbir

Uğur Duyan
04:0011/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
11’inci Yargı Paketi ile akıl hastalığı nedeniyle cezai sorumluluğu sınırlı olan hükümlülerle ilgili önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor.

Yeni düzenlemeyle, taksirle veya şuuru açık halde suç işleyen kısmi akıl hastaları da tam akıl hastalarına benzer şekilde özel güvenlik tedbirlerine tabi tutulacak. Bu kişiler hakkında hem verilen ceza infaz edilecek hem de akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilecek. Amaç, kısmi akıl hastalarının toplum güvenliği açısından daha uygun koşullarda rehabilitasyon süreci geçirmesini sağlamak.

MECVUT KANUN NE DİYOR?

Mevcut ceza hukuku sistemine göre, akıl hastalığı ‘tam’ ve ‘kısmi’ olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Suçu işlediği anda şuur ve hareket serbestisini tamamen ortadan kaldıran kişiler “tam akıl hastası” sayılıyor ve cezai ehliyetleri bulunmadığı için hapis cezası almıyor. Ancak, bu kişiler toplum güvenliği açısından akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri altında tutuluyor. Kısmi akıl hastaları ise davranışlarını yönlendirme yetenekleri tamamen kaybolmadığı için cezai sorumlulukları kısmen kabul ediliyor ve cezalarını normal infaz kurumlarında çekiyordu.

YAPILACAK DEĞİŞİKLİK

Yeni düzenlemeyle, kısmi akıl hastalığı bulunan hükümlüler artık ceza infaz kurumlarında değil, akıl hastalarına özel güvenlik tedbirlerinin uygulandığı merkezlerde cezalarını çekecek. Bu adımın, hem rehabilitasyon sürecini güçlendirmesi hem de tekrar suç işleme riskini azaltması hedefleniyor.



