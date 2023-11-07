KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan BM Genel Sekreteri Guterres ile Yiğitler-Pile Yolu Projesi telefonu

Tatar, Guterres ile bölgesel diğer konuları da ele aldıklarını bildirerek, "Gazze’de yaşanmakta olan insanlık trajedisinin bir an önce sonlandırılmasına yönelik olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu, sivilleri hedef alan şiddetin son bulması gerektiğini ve Filistin halkının güvenliğini sağlayacak mekanizmaların bir an önce devreye sokulmasının elzem olduğunu değerlendirdiğimizi söyledim. İnsancıl koridor sağlanması konusundaki girişimlerini ve bu husustaki dirayetli duruşunu da takdir ettiğimizi de bu çerçevede kendisi ile paylaştım." ifadelerini kullandı.