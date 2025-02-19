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Kocaeli'de kış lastiği olmayan araçlara trafik yasağı

Kocaeli'de kış lastiği olmayan araçlara trafik yasağı

18:4519/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
IHA
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Kocaeli'de kış lastiği bulunmayan araçlar 20-23 Şubat'ta trafiğe çıkamayacak.
Kocaeli'de kış lastiği bulunmayan araçlar 20-23 Şubat'ta trafiğe çıkamayacak.

Kocaeli Valiliği, şehir genelinde 20-23 Şubat'ta etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle kış lastiği takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceğini bildirdi. Öte yandan kar yağışının etkisini arttırması sebebiyle perşembe günü il genelinde resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik olaylar sonucu meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerin gözden geçirilmesi ve varsa eksiklerin giderilmesi için Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplantı yapıldı.

Buzlanmaya karşı hazırlıklar tamam

Toplantıda, il genelinde 20-23 Şubat'ta etkili olması beklenen olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yarın saat 08.00 itibarıyla İl ve İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim merkezlerinin, 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamalarına karar verildi.

Tedbirler kapsamında, şehir içi ve şehirler arası yollar ile otoyol, köprü, viyadük ve tüm anayollarda kar yağışı ve buzlanmaya karşı Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve özel otoyol işletme ekipleri hazırlıklı olarak olumsuz hava şartlarıyla mücadele edecek.

Kış lastiği olmayan araçlara trafik yasağı

Elektrik, su, doğal gaz ve diğer altyapı hizmetlerinde müdahale ekip sayıları artırılarak olası arızalara hızlıca müdahale edilmesi sağlanacak.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik birimleri, trafik tedbirleri ve kış lastiği denetimlerini aralıksız sürdürecek. Kış lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmasına izin verilmeyecek.

Otoyol kenarlarında bulunan tesislerde oluşabilecek yoğunluğa karşı Karayolları, Kızılay başkanlıkları ve özel otoyol işletmelerince tedbir alınacak.

Otoyollarda sorumluluk alanlarına göre otoyol jandarması ile emniyet birimleri arasında gerekli koordinasyon sağlanarak bu yolların açık bulundurulmasına yönelik her türlü tedbir alınacak.

Sahipsiz hayvanlar için besleme noktalarına ilgili kuruluşlarca mama ve yem bırakılacak.

Kaymakamlıklar ve belediyelerce gerektiğinde ihtiyacı olanlar için barınma yeri temin edilecek.

Okullar da tatil

Öte yandan kar yağışının etkisini arttırması sebebiyle perşembe günü il genelinde resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildi.




#Kocaeli
#Valilik
#Kış Lastiği

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