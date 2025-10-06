Komisyon emekli subayları dinleyecek

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'te kurulan komisyon, bu hafta bölgede görev yapmış emekli subay, astsubay ve uzman erbaşları dinleyecek.
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Çarşamba günü 14'üncü kez TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.
Komisyon toplantısının birinci oturumunda; Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri dinlenecek. İkinci oturumda ise; Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler ile Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER), Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİRDER), Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği (PODEM), Hak İnisiyatifi Derneği, Barış Vakfı ve Toplumsal Mutabakat Derneği (TMD) temsilcileri dinlenecek.