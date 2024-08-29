Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Bir kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var! 3 kişi gözaltında

Bariyerlere savruldu
Alınan bilgiye göre Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu. Ajanslara yansıyan bilgiye göre feci kazaya yol bakım çalışması neden oldu.
Bir kişi hayatını kaybetti: Kimliği belli oldu
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 35 kişi de yaralandı.
Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 22 yaşındaki Ferhat Uçar olduğu öğrenildi.
Uçar’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.
Seferler yapılamadı
Kaza nedeniyle kapanan metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.
Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu. Sabah işe yetişmek isteyen vatandaşlar ise yolda kaldı.
Görgü tanıkları kaza anına ilişkin yaşadıklarını anlattı.
Gözaltılar var
Küçükçekmece'de metrobüslerin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin, 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.
- Soruşturmada kazanın incelenmesi için bilirkişi görevlendirmesi yapılırken, yetkililerden olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de istendi.
Şoförün ilk ifadesi ortaya çıktı
Kazanın ardından gözaltına alınan 2 metrobüs şoförünün ifadeleri de ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre metrobüs şoförünün ifadesinde, "Frene bastım ama tutmadı" dediği öğrenildi.