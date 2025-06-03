Külliye'de sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Önder Aksakal'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettiği duyuruldu.
Paylaşımda kabulden fotoğraf karesine de yer verildi.
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