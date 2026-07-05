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Kurduğu vakıfla 200 çocuğun hayatına dokundu

Kurduğu vakıfla 200 çocuğun hayatına dokundu

04:005/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
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Gülçin İkizceli.
Gülçin İkizceli.

Gaziantep'te yaşayan Gülçin İkizceli, otizm tanısı alan ikiz çocukları için çıktığı yolda kurduğu vakıfta 9 yılda yaklaşık 200 otizmli çocuğun eğitimine ve sosyal yaşama katılımına destek oldu.

Gaziantep'te yaşayan Gülçin İkizceli, otizm tanısı konulan ikiz çocuklarından aldığı ilhamla kurduğu vakıfta, 9 yılda yaklaşık 200 otizmli çocuğun sosyal yaşama uyum sağlamasına katkı sundu. İkiz çocuklarına küçük yaşta otizm tanısı konulmasının ardından bu alanda araştırmalar yapan İkizceli, kentte otizmli çocuklara yönelik destek ihtiyacını fark etti. Kendi çocuklarının yanı sıra benzer durumda bulunan ailelere de destek olmak amacıyla 2017 yılında Gaziantep Otizm Vakfı'nı kuran İkizceli, gönüllülük esasıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar yaklaşık 200 çocuğa ulaştı.

OTİZMLİ ÇOCUKLARIN TOPLUMLA İÇ İÇE OLMASI GEREKİYOR

Sosyal etkinliklerin çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını vurgulayan İkizceli, otizmli bireylerin toplumdan izole edilmemesi gerektiğini söyledi. Kendi çocuklarının zamanla sosyal hayata daha aktif katıldığını ifade eden İkizceli, "Kendi çocuklarım üzerinden örnek verecek olursam, kalabalık bir evde yaşadıkları halde dışarıdaki insanlara çok çekimser ve uzaklardı. Biz bu süreçte onları gerçekten topluma kazandırdık. Normal insanlarla birlikte sosyal hayata eşlik ettiler, onlarla oturup kalkıp sohbet etmeye başladılar" dedi.


#Gaziantep
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