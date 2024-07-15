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Kurtulmuş'tan '15 Temmuz' mesajı: Her türlü vesayete karşı cumhuriyetimizi korumaya devam edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş mesajında 15 Temmuz gecesi halkın vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla, işgale niyetlenen darbecilere geçit vermediğini bildirdi.

11:05 - 15/07/2024 Pazartesi
AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında, milletin demokrasiye ve ulusal egemenliğe sahip çıkışını bir kez daha saygıyla yad ettiklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:
  • "O gece halkımız, vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla, işgale niyetlenen darbecilere geçit vermedi. Gücünü haklılığından ve samimiyetinden alanlar, silahların karşısında mutlaka galip gelirler. O süreçte yaşanan da budur. 15 Temmuz'daki direniş ve toplumsal birlik ruhunu daima canlı tutacağız. Demokrasimizi geliştirmek ve güçlendirmek için daha çok çalışacağız. Her türlü vesayete karşı durarak, hukukun üstünlüğüne dayalı cumhuriyetimizi korumaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi daim etsin."


#TBMM Başkanı
#Numan Kurtulmuş
#15 Temmuz
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