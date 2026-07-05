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Mahallelinin çete isyanı

Mahallelinin çete isyanı

04:005/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
Yeni Şafak
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İstanbul Eyüpsultan
İstanbul Eyüpsultan

İstanbul Eyüpsultan’a bağlı Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerinde sokak ortasında güpegündüz yaşanan 4 silahlı saldırı, mahalle sakinlerinde huzur bırakmadı.

Motosikletli ve kasklı magandaların cirit attığı mahallelerde kurşunlar havada uçuştu, 10 kişi yaralandı. Dehşet zinciri, Karadolap Veysel Karani Parkı’nda başladı. Sahte plakalı araçtan açılan ateşte 5 genç ağır yaralandı. Saldırganların kaçtığı araç ise ormanda yakılmış halde bulundu. Bu kanlı eylemin hemen ardından Yeşilpınar’da bir tekel bayii kurşun yağmuruna tutuldu, 1 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Yeşilpınar’daki bir diğer olayda kasklı şüpheliler bir caminin otoparkındaki bekçiyi vurdu. Saldırıların son halkası ise Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Otomobilden açılan yaylım ateşinde motosikletli 3 genç kurşunların hedefi oldu. Peş peşe yaşanan silahlı saldırılarla sarsılan mahalleli isyan bayrağını açtı. Çocuklarını parklara göndermeye bile korkan onlarca kişi, “Mahallemizde çete istemiyoruz” sloganlarıyla sokakları inletti. Mahalleyi adeta ablukaya alan polis ekipleri, ailelerin korkulu rüyası olan çetelere karşı geniş çaplı çalışma başlattı.

ÇETE SAVAŞLARI

Söz konusu olayların arka planında çete savaşları var. 18 yaş altı çocuklar çatışıyor. Bir mahalleli, uyuşturucu çetelerinin kızlar vasıtasıyla gençlere yanaştığı, uyuşturucuya başlatıp çete içine çektiği bilgisini verdi. Bir esnaf ise şunları söyledi: “Çetelere karışan çocukların ailelerine, 'Çocuğu kurtarmak için ne yapabiliriz?' diye sormaya gidiyoruz. Aile ‘Benim çocuğum öyle şey yapmaz’ diyerek bize çıkışıyor. Geçen sene bu yüzden bir ablamızın evi kurşunlandı. Sokakta da darp etmeye çalıştılar.”

#İstanbul
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