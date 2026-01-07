Maliyetler yüksek olabilirmiş!

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, aralarında 5 tutuklu sanığın da bulunduğu 14 kişi ilk kez hâkim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali Bozkurt, suçlamaların hatalı hazırlandığını savunduğu bilirkişi raporuna dayandığını belirterek, konser maliyetlerinin organizasyon koşullarına göre değişebileceğini ifade etti. Sanıklar kamu zararının oluşmadığını ileri sürerken, yeni bilirkişi raporu ve tahliye talebinde bulundu. Duruşmaya bugün devam edilecek.