Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Marmara Adası'nda yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını

Marmara Adası'nda yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını

00:4525/08/2025, Pazartesi
G: 25/08/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda akşam saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangının söndürülmesi ve alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için mücadele başlattı.

Marmara Adası’nda orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.


YouTube
Marmara Adası'nda yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını
Gündem / Balıkesir
25 Ağustos, Pazartesi

Yangın, saat 22.30 sıralarında Okullar Mahallesi’ndeki ormanda çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için mücadelesi sürüyor.





#Marmara Adası
#Orman Yangını
#İtfaiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte beklenen tarih