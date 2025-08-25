Marmara Adası'nda yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını

Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda akşam saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangının söndürülmesi ve alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için mücadele başlattı.
25 Ağustos, Pazartesi
Yangın, saat 22.30 sıralarında Okullar Mahallesi’ndeki ormanda çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için mücadelesi sürüyor.
