Metrobüsteki yer verme tartışmasında şoke eden sözler: Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı'nda yaşandı.

İddiaya göre erkek yolcu, kadın yolcu ile yer verme nedeni ile tartışmaya başladı. Tartışma iki tarafın da birbirine bağırması ile bir süre devam etti.

Erkek yolcu tartıştığı kadına, "Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" dedi. Kadının, "Koparamazsın" şeklinde cevap vermesi üzerine tehditlerine devam eden yolcu, "Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım. Ben 8 senedir mahkumum. Pandemi nedeniyle çıktım" dedi.

Tartışmanın uzaması nedeniyle metrobüsteki yolcular araya girdi. Kadına tehditler savuran yolcu ise metrobüsten inerek yoluna devam etti.

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İki tarafın da polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise metrobüsteki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAF 8 Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi’ndeki 13 katlı bir apartmanda meydana geldi. Anneannesi ve dedesiyle yaşayan ortaokul öğrencisi E.S.K., 9’uncu kattaki dairenin balkonuna çıktı. Bir süre sonra kız çocuğu, bilinmeyen nedenle balkondan apartmanın otoparkında duran cipin üzerine düştü. Gürültüye uyanan E.S.K.’nın dedesi, balkona çıktığında torunu aracın üzerinde hareketsiz yattığını gördü. Hemen torunlarının yanına koşan anneanne ve dede, kız çocuğunu özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, E.S.K.’nın düştüğü balkonda incelemelerde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan E.S.K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Adana'da gece yarısı korkunç olay: Dokuzuncu kattan cipin üzerine düştü Adana'da 12 yaşındaki kız çocuğu anneanne ve dedesiyle oturduğu 13 katlı apartmanın 9'uncu katındaki balkonundan bilinmeyen bir nedenle park halindeki cipin üzerine düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

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FOTOĞRAF 9 Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evinin bulunduğu sokağa çıkan 7 yaşındaki Ömer Salih Akşit’e, Mehmet A. (75) idaresindeki 20 YA 413 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 7 yaşındaki çocuk metrelerce havaya fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan aile olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının cansız bedene bakarak, ‘Ne olur son bir kez göreyim” sözleri yürekleri dağlarken, baba ise zor sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.<br><br>Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ölen çocuğun yakınlarının ‘Ne olur son bir kez göreyim’ sözleri yürekleri dağladı Ölen çocuğun yakınlarının ‘Ne olur son bir kez göreyim’ sözleri yürekleri dağladı Ölen çocuğun yakınlarının ‘Ne olur son bir kez göreyim’ sözleri yürekleri dağladı Ölen çocuğun yakınlarının ‘Ne olur son bir kez göreyim’ sözleri yürekleri dağladı Ölen çocuğun yakınlarının sözleri yürekleri dağladı: Ne olur son bir kez göreyim Denizli'de hafif ticari aracın ara sokakta çarptığı 7 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Doğum gününe 11 gün kala hayatını kaybeden çocuğun acı haberini alan yakınları, “Ne olur son bir kez göreyim' diyerek ağıtlar yaktı.

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