Metrobüsteki yer verme tartışmasında şoke eden sözler: Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı'nda yaşandı.
İddiaya göre erkek yolcu, kadın yolcu ile yer verme nedeni ile tartışmaya başladı. Tartışma iki tarafın da birbirine bağırması ile bir süre devam etti.
Erkek yolcu tartıştığı kadına, "Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" dedi. Kadının, "Koparamazsın" şeklinde cevap vermesi üzerine tehditlerine devam eden yolcu, "Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım. Ben 8 senedir mahkumum. Pandemi nedeniyle çıktım" dedi.
Tartışmanın uzaması nedeniyle metrobüsteki yolcular araya girdi. Kadına tehditler savuran yolcu ise metrobüsten inerek yoluna devam etti.
İki tarafın da polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise metrobüsteki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
FOTOĞRAF 8
Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi’ndeki 13 katlı bir apartmanda meydana geldi.
Anneannesi ve dedesiyle yaşayan ortaokul öğrencisi E.S.K., 9’uncu kattaki dairenin balkonuna çıktı.
Bir süre sonra kız çocuğu, bilinmeyen nedenle balkondan apartmanın otoparkında duran cipin üzerine düştü.
Gürültüye uyanan E.S.K.’nın dedesi, balkona çıktığında torunu aracın üzerinde hareketsiz yattığını gördü.
Hemen torunlarının yanına koşan anneanne ve dede, kız çocuğunu özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, E.S.K.’nın düştüğü balkonda incelemelerde bulundu.
Hastanede tedavi altına alınan E.S.K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Adana'da gece yarısı korkunç olay: Dokuzuncu kattan cipin üzerine düştü
Adana'da 12 yaşındaki kız çocuğu anneanne ve dedesiyle oturduğu 13 katlı apartmanın 9'uncu katındaki balkonundan bilinmeyen bir nedenle park halindeki cipin üzerine düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.
FOTOĞRAF 9
Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evinin bulunduğu sokağa çıkan 7 yaşındaki Ömer Salih Akşit’e, Mehmet A. (75) idaresindeki 20 YA 413 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 7 yaşındaki çocuk metrelerce havaya fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Acı haberi alan aile olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının cansız bedene bakarak, ‘Ne olur son bir kez göreyim” sözleri yürekleri dağlarken, baba ise zor sakinleştirildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.<br><br>Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Ölen çocuğun yakınlarının ‘Ne olur son bir kez göreyim’ sözleri yürekleri dağladı
Ölen çocuğun yakınlarının ‘Ne olur son bir kez göreyim’ sözleri yürekleri dağladı
Ölen çocuğun yakınlarının ‘Ne olur son bir kez göreyim’ sözleri yürekleri dağladı
Ölen çocuğun yakınlarının ‘Ne olur son bir kez göreyim’ sözleri yürekleri dağladı
Ölen çocuğun yakınlarının sözleri yürekleri dağladı: Ne olur son bir kez göreyim
Denizli'de hafif ticari aracın ara sokakta çarptığı 7 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Doğum gününe 11 gün kala hayatını kaybeden çocuğun acı haberini alan yakınları, “Ne olur son bir kez göreyim' diyerek ağıtlar yaktı.
FOTOĞRAF 6
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi acil servisine elektrik çarpması sonucu ölü olarak getirilen Cüney Yaruk (31) isimli hastanın yakınları acil serviste görevli hekim ve sağlık çalışanlarına önce sözlü ardından da fiziki olarak saldırdı.
Yaşanan arbede sırasında ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını almaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan mermi duvarı delerken, sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı. Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, kimsenin yaralanmadığı olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı.
Ölen hasta otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, bazı sendika yöneticileri ile sağlık çalışanları olaya ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hekim-Sen, “Lice Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları tarafından ateş açılmış, şans eseri yaralanan olmamıştır. Temsilcimiz ile iletişime geçen hukuk birimimiz gerekli desteği vereceğini iletmiştir. Bu sefer şans eseri kimse zarar görmedi peki ya gelecek sefer?” ifadelerini kullandı.
Lice’de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, hastane savaş alanına döndü
Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Diyarbakır Lice'de elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin yakınlarının, hastanede sağlık çalışanlarına saldırmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, \"Elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olarak Diyarbakır Lice Devlet Hastanesine getirilen bir vatandaşımızın yakınları maalesef şiddete başvurmuştur. Bir kişi, yere yatırıldığı esnada polis memurunun silahını alarak 1 el ateş açmış, kurşun duvara isabet etmiştir. Şahıs Emniyet güçlerince gözaltına alınmış, hastanemizde güvenlik önlemleri artırılmıştır. Lice'deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik. Suça eğilimli olanlara hatırlatıyorum: Bir şiddet olayının failine, geçen ay 8 yıl 5 ay hapis cezası verildi\" ifadelerine yer verdi.
Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı: Hastane savaş alanına döndü
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakını, görevli hekim ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırı sırasında hasta yakının görevli polisin belinden almak istediği tabanca ateş aldı. Kurşunların ambulans ve hastaneye isabet etiği görülürken, yaşanan saldırı ölen ya da yaralanan olmadığı saldırıda hastane savaş alanına döndü.