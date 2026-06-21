Mobbingin adı: Başkanın talimatı

İşçilere maaş ödemeleri konusunda eleştirilerin odağında olan Eyüpsultan Belediyesi, şimdi de mobbing iddialarıyla gündemde.
Mobbingcilerin başında, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in İletişim Koordinatörü Soydan Gök var. “Başkanın talimatı var” diyerek belediyede adeta gayriresmi bir vesayet düzeni kuran Gök’ün idari yetkisi bulunmadığı halde müdür ve memurlara emirler verip çalışanları sürgün ve işten çıkarma tehdidiyle baskı altına aldığı öne sürülüyor.
REFERANSI SINIF ARKADAŞI
Gök, Özel Kalem Müdürü Çağdaşcan Elmalı’nın İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden sınıf arkadaşı. Gök’ü belediyeye Elmalı’nın getirdiği öğrenilirken, Elmalı da 2024 Yerel Seçimleri’nden Eyüpsultan’a başkan seçilen Özmen’le birlikte geldi. Özmen İGDAŞ Genel Müdürü iken Elmalı da şirketin insan kaynakları biriminde çalışıyordu.
Gök’ün sosyal medya paylaşımları da tartışmalara sebep oluyor. Gök, bir paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Erdoğan diktatörlüğünün önüne Meclis geçemezse sokaklara çıkan insanlar geçecek”, başka bir paylaşımında ise “Erdoğan gün gelecek vatanı bölmek suçundan yargılanacak” ifadelerini kullanmış. Bir başka paylaşımında da Gök, “Terörist, hırsız, katil arıyorsanız AKP’ye ve saraya bakın” sözleriyle hükümeti hedef almış. Gök’ün geçmişte LGBT hareketine destek veren paylaşımlar yaptığı, Erdoğan ve ailesine yönelik provokatif içerikleri yeniden paylaştığı da görüldü. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden hemen sonra, milletin meydanlarda demokrasiye sahip çıktığı saatlerde “İnanmayın bunların demokrasi sevincine” ifadelerini kullanan Gök, küfürlü paylaşımlar da yapmış. Bir paylaşımında Gök’ün “S***ir olup gidin” çıkışı, yanıtlara bakıldığında kamuoyunda büyük tepki toplamış.