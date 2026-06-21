Mobbingin adı: Başkanın talimatı

Gök’ün sosyal medya paylaşımları da tartışmalara sebep oluyor. Gök, bir paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Erdoğan diktatörlüğünün önüne Meclis geçemezse sokaklara çıkan insanlar geçecek”, başka bir paylaşımında ise “Erdoğan gün gelecek vatanı bölmek suçundan yargılanacak” ifadelerini kullanmış. Bir başka paylaşımında da Gök, “Terörist, hırsız, katil arıyorsanız AKP’ye ve saraya bakın” sözleriyle hükümeti hedef almış. Gök’ün geçmişte LGBT hareketine destek veren paylaşımlar yaptığı, Erdoğan ve ailesine yönelik provokatif içerikleri yeniden paylaştığı da görüldü. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden hemen sonra, milletin meydanlarda demokrasiye sahip çıktığı saatlerde “İnanmayın bunların demokrasi sevincine” ifadelerini kullanan Gök, küfürlü paylaşımlar da yapmış. Bir paylaşımında Gök’ün “S***ir olup gidin” çıkışı, yanıtlara bakıldığında kamuoyunda büyük tepki toplamış.