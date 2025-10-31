MSB'den duyuru: Muvazzaf subay aday başvuruları için ek süre verildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay adayı alımı için başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, adaylar 9 Kasım 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek. En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunlarının başvurabildiği alımla ilgili detaylar, MSB’nin personel temin internet sitesinde yer alıyor.
Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokulu Mezunlarından 2025 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvurusu 9 Kasım 2025 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Konuyla ilgili detaylı bilgiye, "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.