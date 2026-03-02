Müdahale edilmezse çok ciddi neticeleri olur

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasının ardından Ankara, yoğun diplomasi trafiği başlattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gece ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeler ele alındı. Saldırıdan etkilenen ülkelerin liderleri ile de telefonda görüşen Erdoğan, önceki gece ilk olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile konuştu. Saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade eden Erdoğan, Al Sani’den Katar’daki son duruma ilişkin bilgi aldı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Erdoğan, sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik saldırılar nedeniyle üzüntülerini belirten Erdoğan, Al Nahyan ile bölgedeki son durumu ele aldı.

SELMAN VE ŞEYH SABAH'LA DA GÖRÜŞTÜ

Görüşmelerine dün de devam eden Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade ederek son durumu değerlendirdi. Gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesi taşıdığını kaydeden Erdoğan, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi için ciddi emek sarf ettiğini, diplomasiye şans verilmesinin en akılcı yol olduğunu ifade etti.

Erdoğan, dün bir görüşme de Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile yaptı. Saldırılar nedeniyle üzüntülerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu, Türkiye'nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini dile getirdi.

AB İLE YAKIN EŞ GÜDÜM SÜRMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin tüm tarafları diplomasiye ve müzakere zeminine dönüşe davet ettiğini, barış sürecine her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, bu süreçte Türkiye ile AB arasında yakın eş güdümün sürmesinin önemli olduğunu ifade etti.

DİYALOG MEKANİZMASI DEVREYE ALINSIN

Öte yandan, Türkiye’nin yürüttüğü telefon diplomasisinde, arabuluculuk rolü yinelendi. Edinilen bilgilere göre bölgede artan gerilimin sadece taraf ülkeleri değil geniş bir coğrafyayı tehdit ettiği, bu nedenle diyalog ve müzakere mekanizmalarının devreye alınması gerektiği iletildi.

Türkiye’nin “Savaşın kazananı olmaz” ilkesi ile hareket ettiği, kalıcı ve adil barıştan yana olduğu muhataplara iletildi. Bölgesel istikrarın devamı için tüm bölge ülkelerini kapsayan bir masa önerisinin de yapılan görüşmelerde gündeme geldiği öğrenildi.

Çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney için taziye mesajı yayımladı. "Sayın Hamaney'e Cenabı Allah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”







