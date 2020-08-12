Muharrem İnce'nin programı belli oldu: Yarın basın toplantısı düzenleyecek

CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Muharrem İnce'nin partiden adım adım ayrılığa koşması, CHP'de hareketliliği artırdı. Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen İnce, dün Ankara'ya geldi. Başkentte çalışmalarını sürdüren İnce'nin yarınki programı belli oldu. Muharrem İnce'nin basın ekibinden yapılan duyuruda, "Sayın Muharrem İnce, 13 Ağustos Perşembe günü, saat 10.30'da Çukurambar'da bulunan Holiday İnn Oteli'nde basın toplantısı gerçekleştirecektir" denildi.
Kurultayda tuvalet yanında oturtmuşlardı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iki kurultayda rakip olan İnce, 24 Haziran 2018'deki seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı oldu. Önümüzdeki seçimlerde de cumhurbaşkanı adayı olma niyetini daha önce açıklayan İnce'nin, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda en arka sıralarda oturtulmasının bardağı taşıran son damla olduğu ileri sürülmüştü.
- "Beni tuvaletin önüne attılar" dediği iddia edilen İnce Twitter hesabından, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" ifadelerini kullandı.
"Bölücü olan kim" demişti
Parti kurma iddiaları ile ilgili net bir açıklama yapmayan İnce, "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" demişti.