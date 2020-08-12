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Gündem Muharrem İncenin programı belli oldu Yarın basın toplantısı düzenleyecek
POLİTİKA

Muharrem İnce'nin programı belli oldu: Yarın basın toplantısı düzenleyecek

Yeni parti kuracağı iddiasıyla CHP içinde deprem etkisi yaratan Muharrem İnce, Yalova'nın Elmalık köyünden Ankara'ya geldi. Başkentte çalışmalarını sürdüren İnce, yarın sabah 10.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Geçtiğimiz günlerde çok konuşulan açıklamalar yapan İnce, "Bir sürü iftiralar var. Önümüzdeki hafta her şeyi açıklayacağım. Kim hain kim bölücü herkes görecek" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Merkezi DHA
Muharrem İnce
Muharrem İnce

CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Muharrem İnce'nin partiden adım adım ayrılığa koşması, CHP'de hareketliliği artırdı. Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen İnce, dün Ankara'ya geldi. Başkentte çalışmalarını sürdüren İnce'nin yarınki programı belli oldu. Muharrem İnce'nin basın ekibinden yapılan duyuruda, "Sayın Muharrem İnce, 13 Ağustos Perşembe günü, saat 10.30'da Çukurambar'da bulunan Holiday İnn Oteli'nde basın toplantısı gerçekleştirecektir" denildi.

Yeni parti hazırlığındaki Muharrem İnce Ankara'ya hareket etti: Perşembeye kadar bekleyin
GÜNDEM
Yeni parti hazırlığındaki Muharrem İnce Ankara'ya hareket etti: Perşembeye kadar bekleyin

Kurultayda tuvalet yanında oturtmuşlardı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iki kurultayda rakip olan İnce, 24 Haziran 2018'deki seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı oldu. Önümüzdeki seçimlerde de cumhurbaşkanı adayı olma niyetini daha önce açıklayan İnce'nin, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda en arka sıralarda oturtulmasının bardağı taşıran son damla olduğu ileri sürülmüştü.

CHP'li Muharrem İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım
OYNAT 00:39
CHP'li Muharrem İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım
Yeni parti kurma iddialarıyla gündemde olan CHP'li Muharrem İnce, Ankara'ya gitmek üzere Yalova'daki evinden yola çıktı. İnce, 'Ankara'ya gidiyorum, perşembe sabahı açıklama yapacağım' dedi.

Parti kuracağı iddia edilen İnce tarih verdi: Kim hain, kim bölücü görecekler
GÜNDEM
Parti kuracağı iddia edilen İnce tarih verdi: Kim hain, kim bölücü görecekler
  • "Beni tuvaletin önüne attılar" dediği iddia edilen İnce Twitter hesabından, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" ifadelerini kullandı.

Yeni parti kurmaya hazırlanan İnce'ye CHP'den teklif: Gel genel sekreter ol
GÜNDEM
Yeni parti kurmaya hazırlanan İnce'ye CHP'den teklif: Gel genel sekreter ol

'Biz seçimi gel bakalım Muharrem'le kaybettik'
OYNAT 02:17
'Biz seçimi gel bakalım Muharrem'le kaybettik'
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN TÜRK'te canlı yayına konuk oldu. İnce, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'li İnce, seçimi kaybetme nedenini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çağrış şekli olarak açıkladı.


"Bölücü olan kim" demişti

Parti kurma iddiaları ile ilgili net bir açıklama yapmayan İnce, "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" demişti.

Muharrem İnce’nin ekibi “ihanet” serisi ile başladı: 24 Haziran 22.30’u hatırla
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Muharrem İnce’nin ekibi “ihanet” serisi ile başladı: 24 Haziran 22.30’u hatırla

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