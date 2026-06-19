Mutabakat olumlu İsrail barışa tehdit

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 2 saat sürdü. İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat ve İsrail’in bölgedeki saldırıları toplantının ana gündem maddesi oldu. Toplantının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride terör örgütlerine yönelik operasyonların yanı sıra Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonların ele alındığı, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşların huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası hedefiyle atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizildi.

KALICI BARIŞ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

“İran ile ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek, sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkati çekilmiş, Türkiye'nin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir” denilen bildiride Suriye'de barış, istikrar ve huzurun tesisi kapsamında katedilen mesafenin memnuniyetle karşılandığı, Suriye'ye desteğin devam edeceğinin altının çizildiği kaydedildi. İsrail’in Gazze’nin yanı sıra bölgedeki saldırılarını da sürdürdüğü belirtildi. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'deki ateşkes ihlallerini, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünü ve Doğu Kudüs ile Mescid-i Aksa'nın statüsüne yönelik saldırılarını sürdüren ve Lübnan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne kasteden İsrail yönetiminin mütecaviz eylemlerinin, bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlere menfi tesir ettiği belirtilmiştir. Uluslararası toplum, İsrail yönetiminin evrensel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan ısrarlı tutumu karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edilmiştir. Irak'la her alanda tesis edilen stratejik nitelikli işbirliğinin, yeni Irak hükümetiyle de sürdürülmesine yönelik güçlü irademiz teyit edilmiş, Irak'taki istikrar ve güvenlik ortamının muhafazasına olan desteğimiz vurgulanmıştır.”

DOĞU AKDENİZ’DE OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYİZ

Bildiride, Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu ifade edildi. Bildiride, KKTC'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği ifade edildi.

TERÖRÜN AĞIR YÜKÜNDEN KURTULACAĞIZ

Terörsüz Türkiye sürecinin de gündeme geldiği MGK’ya ilişkin bildiride, "Ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önem taşıyan Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş, milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir" denildi.

Bildiride Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin de “Çatışmaların tırmanmasının ve başta Karadeniz olmak üzere mücavir bölgelere yayılmasının mesuliyetini taşıyan taraflara, adil ve kalıcı bir barış için bir an evvel adım atma çağrısında bulunulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u kabul etti. Külliye’deki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kurtulmuş, 16 Haziran’da DEM Parti İmralı heyetiyle bir araya gelmişti. Pervin Buldan ve Mithat Sancar’la yapılan görüşmeden Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama konuşulmuştu.







