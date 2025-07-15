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Muzaffer Nine'nin Filistin emaneti

Muzaffer Nine'nin Filistin emaneti

04:0015/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muzaffer Gülşen’i Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muzaffer Gülşen’i Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da 2 oğlu ve damadını şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen’i Ankara Kızılcahamam’daki evinde ziyaret etti. Muzaffer Nine, biriktirdiği bir miktar parayı Filistinli çocuklara ulaştırılmak üzere Erdoğan’a teslim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’cü teröristler tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde 2 oğlu ve damadını şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen'i evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile Kızılcahamam'da bulunan Gülşen'in evine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayan mahalle sakinleriyle tokalaştı.

MUZAFFER NİNE’DEN FİLİSTİN’E BAĞIŞ

Daha sonra Muzaffer Gülşen'in evine geçen Erdoğan, aile fertleri tarafından karşılandı. Bir süre sohbet ettiği Gülşen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bir miktar para biriktirdiğini ve bunu Filistin'deki çocuklara ulaştırmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, paranın bağış yoluyla Filistin'deki çocuklara ulaştırılmasını istedi.

9 YILDIR BU GURURU YAŞIYORUZ

Şehit Lütfi Gülşen'in oğlu Metehan Gülşen de evde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yapılan saldırıda babası ve 2 yakınının şehadet şerbetini içtiğini, bu gururu 9 yıldır taşıdıklarını söyledi. Gülşen, "Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Çok mutlu olduk sizi gördüğümüz için" dedi.



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