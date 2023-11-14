Ön seçim yerine temayül

Özgür Özel başkanlığında ilk toplantısını yapan MYK sonrasında soruları yanıtlayan Yücel, ön seçimin akıbetine ilişkin bir soruya “Ön seçimle ilgili zamanla açısında bir sıkışıklık var. Hâkim denetimimde yaptığınız zaman seçimlere yaklaşık 35-40 gün gibi bir süre kalmış oluyor. Dolaysıyla şu anda ön seçimin yapılıp yapılmaması gibi, CHP denetiminde eğilim, temayül yoklaması tartışılıyor değerlendiriliyor” yanıtını verdi.

İYİ Parti ile ittifaka ilişkin ise Yücel, “İttifaka hiç bir zaman kapıyı kapatmadık kapatmayız” mesajı gönderdi. Yücel, “Netice de biz kazanmak hem de ittifak yapacağımız partilerin kazanması için gereken her türlü adımı da atarız. Bu konularda atılacak her türlü adıma da her zaman kapımız açıktır’’ dedi.