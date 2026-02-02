Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı: Facianın eşiğinden dönüldü

Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı: Facianın eşiğinden dönüldü

10:132/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
İtfaiye ekipleri otomobilin çarptığı pompa ve otomobile köpük sıkarak muhtemel bir yangın ve patlamayı önledi.
İtfaiye ekipleri otomobilin çarptığı pompa ve otomobile köpük sıkarak muhtemel bir yangın ve patlamayı önledi.

Antalya’da D-400 kara yolunda seyir halindeki otomobil akaryakıt istasyonuna daldı. Otomobil, yakıt alan bir başka araca çarpıp yakıt pompasını parçalarken, pompa görevlisi aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kaza; Manavgat ilçesi Alanya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Manavgat yönüne seyreden Finlandiya vatandaşı Mikko Juho Pietri Tirkkonen’in kullandığı 07 CIS 722 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Karacalar Mahallesi sınırlarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı. otomobil o sırada istasyonda yakıt alan Erdal Uluhan’ın kullandığı 01 ALA 991 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra akaryakıt pompasını devirdi.

Görevli saniyelerle kurtuldu

Kaza sırasında bir başka araca akaryakıt dolduran personel aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin çarptığı pompa ve otomobile köpük sıkarak muhtemel bir yangın ve patlamayı önledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#antalya
#otomobil
#akaryakıt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Adana kura çekilişi ne zaman? 500 bin konut Adana 12 bin 400 TOKİ kura çekiliş tarihi