Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5 ildeki 10 taşınmazı satacak

Buna göre Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Alpullu Mahallesi’nde iki, Balıkesir'in Altıeylül ilçesi K. Bostancı Mahallesi’nde bir, Bayburt'un merkez ilçesi Konursu Mahallesi'nde bir, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kurtyeri Mahallesi ile Körfez ilçesi Yarımca Mahallesi'nde birer, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'nde üç ve Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde bir taşınmaz için ihale düzenlenecek.