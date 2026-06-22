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Paket ve öğrenci affı Meclis’te

Paket ve öğrenci affı Meclis’te

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0022/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
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AK Parti, yeni haftada Meclis gündemine iki önemli kanun teklifini taşıyacak.

AK Parti Grup Başkanlığı'nın, 12'nci Yargı Paketi'ni bugün TBMM Başkanlığı'na sunması beklenirken, bu hafta kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen Yükseköğretim Kanunu teklifinin de Meclis'e verilmesi planlanıyor. Daha önce kamuoyunda tartışılan İBAN düzenlemesinin ise 12'nci Yargı Paketi'nde yer almayacağı belirtildi.

ÖĞRENCİ AFFI GELİYOR

AK Parti'nin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunacağı YÖK Kanunu teklifinde ise yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden üniversitelere dönebilmesine imkan sağlayacak düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Daha önce yapılan çalışmalarda, özellikle azami öğrenim süresini doldurduğu için öğrencilik hakkını kaybedenler ile önceki af düzenlemelerinden yararlanamayanların kapsama alınması üzerinde durulmuştu.



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