Paket ve öğrenci affı Meclis’te

AK Parti Grup Başkanlığı'nın, 12'nci Yargı Paketi'ni bugün TBMM Başkanlığı'na sunması beklenirken, bu hafta kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen Yükseköğretim Kanunu teklifinin de Meclis'e verilmesi planlanıyor. Daha önce kamuoyunda tartışılan İBAN düzenlemesinin ise 12'nci Yargı Paketi'nde yer almayacağı belirtildi.

AK Parti'nin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunacağı YÖK Kanunu teklifinde ise yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden üniversitelere dönebilmesine imkan sağlayacak düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Daha önce yapılan çalışmalarda, özellikle azami öğrenim süresini doldurduğu için öğrencilik hakkını kaybedenler ile önceki af düzenlemelerinden yararlanamayanların kapsama alınması üzerinde durulmuştu.