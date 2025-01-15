PKK'nın bittiği şartsız ilan edilmeli

MHP lideri Bahçeli, "PKK’nın bittiği, hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur" dedi. Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Bahçeli, İmralı heyetinin siyasi partilerle yaptığı temas ve ziyaretlerin, müspet seyir ve serencam halinde gerçekleştiğini kaydetti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti’nin yaptığı ziyaretlerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Partisinin Grup Toplantısı’nda konuşan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefine dair açıklamalar yaptı. “MHP ile Kürtleri düşman göstermek amacıyla iç ve dış menşeli hain bir propagandayı devamlı güncelleyip körüklediler” vurgusu yapan Bahçeli, şunları söyledi: “İtiraf edeyim ki ne yaptıysak, kendimizi bir türlü anlatamadık; belki de muhabbet ve hürmetimizi layık olduğu veçhile gösteremedik. Halbuki onları hiçbir zaman öteki ve sorun görmedik.”
MÜSPET SEYİR HALİNDE
DEM Parti heyetinin yaptığı temas ve ziyaretlerin, müspet seyir ve serencam halinde gerçekleştiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti: “Usul ve üslup olgunluğunun örneklerine şahit olmak memnuniyet vericidir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye’nin yanında pozisyon alan, duruş gösteren, mesaj veren, bu uğurda dürüst ve önyargısız hareket eden herkes değerli bir çabanın tarafıdır.”
ÖRGÜTÜN SONU GELDİ
“Hasılı, vakit gecikmeksizin, yediğimiz ekmeğin, içtiğimiz suyun, üzerinde gezdiğimiz toprağın, mensubiyetinden iftihar ettiğimiz milletin hak ve hukukunu ortaklaşa müdafaa etmenin vakti gelmiştir. Terör markajını kırarak bölücülük damarını kesmenin, milli kucaklaşmayı biteviye başlatarak ayrık otlarını temizlemenin, eşanlı şekilde ortak tarih ve kültürde birleşmenin dışında başka bir çare kalmamıştır. Terör örgütü için son gelmiş, deniz bitmiş, tutunacağı hiçbir dal kalmamıştır.”
PKK’NIN BİTTİĞİ ŞARTSIZ AÇIKLANMALI
“DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK’nın örgütsel varlığının bittiği, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK’lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya silahlarıyla birlikte teslim olmalı veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Terörsüz Türkiye’nin arife gününe gelinmiştir ve bayram günleri yakındır.”
Atina ayağını denk al
- Yunanistan’ın, Ege adalarına menzili 30 ile 300 kilometre arasında değişen füzeleri konuşlandırma hazırlıklarının uluslararası hukuka tamamıyla aykırı olduğunun ve iyi komşuluk özlemlerini de temelinden sakatlayacak fütursuz adımlar olduğunun altını çizen Bahçeli, “Ege Denizi’nde bulunan 7 farklı ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakını olan On İki Ada başta olmak üzere Yunanistan’ın burnumuzun dibinde silah göstermesi yalnızca stratejik bir hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır. Şunu bir defa net şekilde ifade etmek isterim ki bilhassa On İki Ada gasbedilmiş, asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye On İki Ada’sız yaşasa bile, On İki Ada’nın Türkiyesiz yaşaması ham bir hayaldir. Türkiye, Mavi Vatan’daki egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir. Açık ve ikazen söylüyor, Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum” dedi.