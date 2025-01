PKK'nın bittiği şartsız ilan edilmeli

Yunanistan’ın, Ege adalarına menzili 30 ile 300 kilometre arasında değişen füzeleri konuşlandırma hazırlıklarının uluslararası hukuka tamamıyla aykırı olduğunun ve iyi komşuluk özlemlerini de temelinden sakatlayacak fütursuz adımlar olduğunun altını çizen Bahçeli, “Ege Denizi’nde bulunan 7 farklı ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakını olan On İki Ada başta olmak üzere Yunanistan’ın burnumuzun dibinde silah göstermesi yalnızca stratejik bir hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır. Şunu bir defa net şekilde ifade etmek isterim ki bilhassa On İki Ada gasbedilmiş, asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye On İki Ada’sız yaşasa bile, On İki Ada’nın Türkiyesiz yaşaması ham bir hayaldir. Türkiye, Mavi Vatan’daki egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir. Açık ve ikazen söylüyor, Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum” dedi.