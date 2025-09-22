Polislerin kılık kıyafetini 'denetlediğini' söylemişti: Emniyet’ten Fenerbahçe kongre üyesi hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe Kongre Üyesi Nurkağan Kocatekin
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 20-21 Eylül tarihlerinde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sırasında, kongre üyesi Nurkağan Kocatekin’in polis teşkilatına yönelik ifadeleri tartışma yarattı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kocatekin’in konuşmasında görevli emniyet personeline yönelik “asılsız ve yakışıksız ithamlarda bulunduğunu” belirterek suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
HİÇ BİR KİŞİ, TÜRK POLİSİ'Nİ DENETLEYEMEZ
EGM, çevik kuvvet personelinin kıyafet yönergesine uygun şekilde görev yaptığını, müsabakaların risk durumuna göre personel sayısının planlandığını ve
“40-45 bin polis görevlendirildi”
iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Ayrıca, Türk Polis Teşkilatı üzerinde mevzuat hükümleri dışında herhangi bir kişi veya kurumun denetim yapamayacağı hatırlatıldı.
Emniyet, Nurkağan Kocatekin hakkında gerekli yasal sürecin başlatıldığını duyururken,
"Gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyor, seçilen yönetime görevinde başarılar diliyoruz"
denildi.
