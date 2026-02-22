Yeni Şafak
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten yayıncılık dünyasına önemli mesaj: Gerçek etki; reyting ile değil, vicdan ve etik duruş ile ölçülür

19:5822/02/2026, Pazar
DHA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş açıklama yaptı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, yayıncılık anlayışına ilişkin, "Gerçek etki; reyting ile değil, vicdan ve etik duruş ile ölçülür" dedi.

RTÜK Başkanı Daniş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Gerçek etki; reyting ile değil, vicdan ve etik duruş ile ölçülür. Kamu düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı ve kamu yararını önceleyen sorumlu yayıncılık anlayışında; 3A formülünü esas alıyoruz: Aklın korunması, ailenin korunması, ahlakın korunması.
Medyanın yalnızca bir eğlence veya bilgilendirme aracı olarak değerlendirilemeyeceği; aynı zamanda toplumu, kültürü ve değerleri şekillendiren bir araç olduğu gerçeğinden hareketle medya etiği, kamu yararı ve toplumsal sorumluluk temelli içeriklerin üretilmesini geleceğimiz için önemsiyoruz. Etik, sorumlu ve dönüştürücü medya kültürünün devamına yönelik yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz
" ifadelerini kullandı.



