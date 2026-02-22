RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten yayıncılık dünyasına önemli mesaj: Gerçek etki; reyting ile değil, vicdan ve etik duruş ile ölçülür

Medyanın yalnızca bir eğlence veya bilgilendirme aracı olarak değerlendirilemeyeceği; aynı zamanda toplumu, kültürü ve değerleri şekillendiren bir araç olduğu gerçeğinden hareketle medya etiği, kamu yararı ve toplumsal sorumluluk temelli içeriklerin üretilmesini geleceğimiz için önemsiyoruz. Etik, sorumlu ve dönüştürücü medya kültürünün devamına yönelik yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz