RTÜK Kültür’e TRT Külliye’ye

RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile, TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile ilgilendirildi.

Yeni yapılanma dönemine ilişkin oluşum devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları netleşti. RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla, TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’yla ilgilendirildi.

İKİ BAŞKANLIK RESMEN KURULDU

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında iki yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Kararnamelerle yeni Cumhurbaşkanlığı şemasında yer verilen başkanlıklardan ‘Strateji ve Bütçe Geliştirme Başkanlığı’ ile ‘İletişim Başkanlığı’ resmen kuruldu.

EKONOMİDEN SORUMLU

Kararname ile birlikte görev tanımı yapılan Strateji ve Bütçe Geliştirme Başkanlığı; ‘Orta Vadeli Plan’ (OVP) ve ‘Orta Vadeli Mali Planı’ (OVMP) ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan politika kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ekonomik politikaları belirleyecek. Ayrıca Başkanlık, kalkınma planı, OVP ve OVMP’nin Cumhurbaşkanı yıllık programı ile sektörel plan ve programların uygulanmasını izleyecek ve değerlendirecek. Gerektiğinde usule uygun olarak değişiklik yapacak veya değiştirilmesini teklif edecek.

BÜTÇE HAZIRLAYACAK

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte harcama ve bütçe programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacak, gelir bütçesi teklifi taslağı ile kamu idarelerinin bütçe tekliflerini konsolide ederek merkezi yönetim bütçe kanun teklif taslağını da oluşturacak.

MEDYADAN SORUMLU

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak kurulan İletişim Başkanlığı ise kamunun medya konularından sorumlu olacak. Buna göre yayımlanan kararname ile birlikte teşkilat, görev ve yetkileri de düzenlenen İletişim Başkanlığı, devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek stratejilerin tespitini yürütecek. Başkanlık, basın kartı düzenleme faaliyetlerini de yerine getirecek.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NA BAĞLANDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nu (TRT) ilgilendiren Cumhurbaşkanlığı genelgesi de dün yayınlandı. Buna göre RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile ilgilendirildi.