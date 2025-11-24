Yeni Şafak
Samsun'da 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yatağın altında yakalandı

17:4724/11/2025, Pazartesi
AA
Samsun'un Bafra ilçesinde, jandarma ekipleri, hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.


Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 10 yıl 15 gün ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 4 ay 15 gün olmak üzere toplamda 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.Ö'yü (29) Darboğaz Mahallesi'nde saklandığı adreste yatağın altında yakaladı.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.



#Bafra
#Bafra ilce Jandarma Komutanlığı
#firari hükümlü
#Samsun
