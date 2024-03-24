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Samsun'da akılalmaz olay! Komşusunun altınlarını bozdurup arkadaşı üzerine araç aldı

Samsun'da, iftara giden komşusunun evine anahtar ile girerek 600 bin TL değerinde altın, para ve senet çaldığı belirlenen S.A., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin, çaldığı altınları bozdurup arkadaşına 400 bin TL'lik bir araç aldığı ortaya çıktı.

16:59 - 24/03/2024 Pazar
DHA
Samsun
Samsun

Samsun'da anahtar ile komşusunun evine girip, 600 bin TL değerinde altın, para ve senet çalan S.A., yakalandı.


Samsun'un Çarşamba ilçesi Gazi Mahallesi 538'inci Sokak'ta meydana gelen olayda İftar için arkadaşına giden Şenol Duman'a (40) ait eve, ev sahibinin sakladığı anahtarı bularak giren S.A., 5 adet burma bilezik, 2 adet geniş bilezik, 2 adet çocuk bileziği, 1 adet künye, 1 adet kolye, 200 euro ve 30 Ekim 2024 tarihli 75 bin TL'lik senet çaldı. 600 bin TL değerinde altın, para ve senet çalan şüpheli, ardından evin kapısını kilitleyip, anahtarı yerine koydu.

Eve gelince durumu fark eden Şenol Duman'ın ihbarı sonrası Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelinin Duman'ın komşusu S.A. olduğu belirlendi. S.A. gözaltına alındı. S.A.'nın altınları kuyumcuda bozdurduğu, arkadaşı R.D.'nin üzerine 400 bin TL değerinde araç aldığı, kalan para ile de döviz aldığı tespit edildi. 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan S.A., emniyetteki ifadesinde; komşusunun evden çıktığında anahtarı sakladığı yeri gördüğünü, bunun üzerine anahtarı alıp, eve girdiğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.




#Samsun
#hırsızlık
#emniyet
43 dakika önce
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