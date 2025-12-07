Yeni Şafak
Samsun'da bir araçta bin 308 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: Bir kişi gözaltına alındı

IHA
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 308 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araç sürücüsü M.A.S. gözaltına alındı.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir araçta arama yapan polis bin 308 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada, ilçe merkezinde durdurdukları bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi. M.A.S. (20) idaresindeki araçta yapılan aramada bin 308 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


