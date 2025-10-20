Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 368 milyon liralık yatırımla 93 aracı hizmet filosuna kazandırdı

Büyükşehir Belediyesinin Asfalt Şantiyesinde düzenlenen yeni araçların tanıtım törenine; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın yanı sıra Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş, Eyyübiye Belediye Başkan Vekili Necmettin Sağlam, Karaköprü Belediye Başkan Vekili Fırat Sultan, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından kürsüye çıkan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentin hizmet kapasitesine güç katacak bu yatırımın önemine değindi.

BAŞKAN GÜLPINAR: "HİZMET, ALIN TERİYLE YAPILIR"

Konuşmasında halka verdikleri sözleri hatırlatan Başkan Gülpınar, “Biz bu yola çıkarken dedik ki: ‘Hizmet; lafla, sloganla değil, alın teriyle yapılır.’ Şanlıurfa’ya hizmet bir bütündür; masa başından sahaya kadar aynı niyetle, aynı samimiyetle yürütülmelidir” dedi.

YAKLAŞIK 368 MİLYON TL’LİK DEV YATIRIM

Başkan Gülpınar, 93 araçtan oluşan yeni filonun toplam değerinin yaklaşık 368 milyon TL olduğunu ve araçların yalnızca sayıdan ibaret olmadığını vurgulayarak, “Her bir aracın arkasında bir emek, bir gayret, bir hizmet niyeti var. Bu araçlar şehrimize kolaylık, hizmet ve dua getirecek” ifadelerini kullandı.

1 MİLYON 190 BİN M² ASFALT SERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konuşmasında Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar yaptığı çalışmalara da değinen Başkan Gülpınar, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından şu ana kadar 1 milyon 190 bin metrekare asfalt serimi yapıldığını belirtti.

Kırsal bölgelerde de yoğun bir hizmet atağı başlattıklarını belirten Gülpınar, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı eliyle sadece 2025 yılının ilk 10 ayında;115 km sıcak asfalt,

582 km sathi kaplama, 3 km beton yol olmak üzere toplamda 700 kilometrelik yol çalışmasının tamamlandığını açıkladı.

Göreve geldikleri günden bu yana yapılan toplam yol uzunluğunun ise 1.352 kilometre olduğunu vurguladı.

“URFA DEĞİŞECEK, GELİŞECEK”

Halkın zaman zaman yaşadığı sıkıntılara da değinen Başkan Gülpınar, bu süreçlerin “çağdaş bir şehrin doğum sancıları” olduğunu ifade ederek, “Şanlıurfa’da birçok şey değişiyor. Bu zorlukların ardından, modern ve yaşanabilir bir Urfa doğacak. Kimsenin şüphesi olmasın; Urfa değişecek, gelişecek ve modern zamanların rüya şehri haline gelecektir” dedi.

Konuşmasını duygusal bir vurguyla tamamlayan Gülpınar, Şanlıurfa’ya olan sevgi ve bağlılıklarını şu cümlelerle ifade etti:

“Bu şehri seviyoruz. Bu sevdayı lafla değil, her gün, her saat, alın teriyle, hizmetle gösteriyoruz. Rabbim, bu araçlarla yapılacak her hizmeti halkımızın hayrına, memleketimizin bereketine vesile eylesin.”

Daha sonra Başkan Gülpınar ve beraberindekiler kurdele keserek, yeni araç filosunun resmî açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası araçlar hakkında teknik bilgi alan Başkan Gülpınar, direksiyon başına geçerek araçları test etti.

İŞTE YENİ ARAÇLAR…

Araç filosunun içeriğinde; 25 otobüs, 48 binek araç, 6 kamyon, asfalt serici, asfalt silindiri, yama silindiri, 3 çekici ve 3 semitreyler, 2 kombi sathi kaplama aracı, makaslı platform ve paletli ekskavatör gibi farklı hizmet gruplarında kullanılacak araçlar yer alıyor.

YENİ ARAÇ FİLOSU ŞANLIURFA’NIN TÜM İLÇELERİNDE HİZMETE BAŞLAYACAK

Yeni alınan araçların, Şanlıurfa’nın merkez ilçeleri başta olmak üzere, kırsal mahallelerde de hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. Böylece, kent genelinde daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunulması hedefleniyor.







