Şanlıurfa'da mısır dolu siloya düşen işçi hayatını kaybetti

23:511/02/2026, Pazar
AA
Şanlıurfa'da bir işçi dengesini kaybederek 4 metre derinliğindeki mısır dolu siloya düştü. İşçi N.R., AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde mısır dolu siloya düşen işçi hayatını kaybetti.

Kırsal Açmalı Mahallesi'nde 51 yaşındaki yabancı uyruklu işçi N.R, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre derinliğindeki mısır dolu siloya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri tarafından N.R. silodan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, N.R'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Y.K. gözaltına alındı.



