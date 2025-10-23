Yeni Şafak
Şarampol faciası: Bir ölü dört yaralı

00:2223/10/2025, Perşembe
AA
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı.

Kızılinler Mahallesi Sarıcabayır mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 AIC 470 plakalı SUV tipi araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 13 yaşındaki Öykü Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yapan cipten yaralı olarak kurtarılan A.D. (13), A.S. (13) ve H.D. (37) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, E.K. (28) ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#Eskişehir
#KAZA
#Tepebaşı
